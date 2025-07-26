Minibüs Çocuğa Çarptı, Yaralı Küçük Çocuk Hastaneye Kaldırıldı
Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Muhsin Özdemir yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, çocuk hastaneye kaldırıldı.
Sinop'un Türkeli ilçesinde minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Y.S. yönetimindeki otomobil, Karabey köyü mevkisinde 4 yaşındaki Muhsin Özdemir'e çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan küçük çocuk, ambulansla kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel