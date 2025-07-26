Minibüs Çocuğa Çarptı, Yaralı Küçük Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde, bir minibüsün çarptığı 4 yaşındaki Muhsin Özdemir yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi, çocuk hastaneye kaldırıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde minibüsün çarptığı 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen Y.S. yönetimindeki otomobil, Karabey köyü mevkisinde 4 yaşındaki Muhsin Özdemir'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan küçük çocuk, ambulansla kaldırıldığı Türkeli Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan - Güncel
MasterChef yarışmacısı Azize Polat'ın son hali görenleri şaşırttı

MasterChef yarışmacısının son hali görenleri şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri

Süper Lig devinde Nuri Şahin sesleri
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.