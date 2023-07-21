Minibüs Çarpması Sonucu Çocuk Hayatını Kaybetti

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Minibüsün çarptığı 16 yaşındaki Said Durmuşer, ağır yaralanarak Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.