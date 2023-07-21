Minibüs Çarpması Sonucu Çocuk Hayatını Kaybetti
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Minibüsün çarptığı 16 yaşındaki Said Durmuşer, ağır yaralanarak Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
M.E. (26) idaresindeki 03 M 3801 plakalı minibüs, 13 Temmuz'da Kırkgöz Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Said Durmuşer'e (16) çarptı.
Ağır yaralanan çocuk, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Durmuşer, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.