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Minguzzi'nin ölümünün ardından tehdit paylaşan Müslüm Ayberk Doğan tutuklandı

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Kadıköy'de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin ölümünün ardından sanal medyada tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Müslüm Ayberk Doğan gözaltına alındı. Doğan, adliyeye sevk edilip tehdit suçlarından tutuklandı.

KADIKÖY'de uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin ölümüne ilişkin sanal medyadan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlenen Müslüm Ayberk Doğan, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, tutuklandı.

Kadıköy'de 24 Ocak 2025'te uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Mattia Ahmet Minguzzi'nin ölümünün ardından sanal medyada yapılan paylaşımlara ilişkin çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu tespit edilen Müslüm Ayberk Doğan, bugün gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Doğan, çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etmek', 'Tehdit' ve 'Halk arasında panik ve korku yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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