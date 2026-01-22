İstinaf, Mattia Ahmet Minguzzi'nin Katillerine Verilen 24'er Yıl Hapis Cezasını Hukuka Uygun Buldu

(İSTANBUL) - İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Mattia Ahmet Minguzzi'yi öldüren B.B. ve U.B'ye, "çocuğu kasten öldürme" suçundan üst hadden verilen ve indirim uygulanmayan 24 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Diğer iki suça sürüklenen çocuk hakkında verilen beraat kararının kaldırılmasına ilişkin istinaf başvuruları ise reddedildi.

Kadıköy'de, 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada İstanbul 2. Çocuk Ağır Mahkemesi, suça sürüklenen B.B. ve U.B'nin "çocuğu kasten öldürme" suçundan en üst hadden, 24 yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmiş, cezada indirim uygulamamıştı. Mahkeme, diğer iki suça sürüklenen M.A.D. ve A.Ö'nin ise "çocuğu kasten öldürmek suçuna yardım"dan beraatlerini kararlaştırıp, tahliye etmişti.

Aile ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı istinafa başvurmuştu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 2. Çocuk Ağır Mahkemesi'nin kararını istinafa taşımış ve iki sanık hakkındaki beraat kararının usul ve yasaya aykırı olduğu gerekçesiyle kaldırılmasını istemişti. Minguzzi ailesi de yerel mahkeme kararlarını istinafa taşımıştı.

İstinaf başvurusunu görüşen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını reddederek, B.B. ve U.B'ye "çocuğu kasten öldürme" suçundan üst hadden verilen ve indirim uygulanmayan 24 yıl hapis cezasını hukuka uygun buldu. Diğer iki sanık hakkında verilen beraat kararının kaldırılmasına ilişkin istinaf başvuruları ise reddedildi.

Avukat Barkın: "Karara karşı temyiz yolu açık"

Minguzzi ailesinin avukatı Ersan Barkın, kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Barkın, şunları kaydetti:

"Mattia Ahmet evladın katli davasında istinaf incelemesi sonuçlandı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, beraat eden sanıkların eyleme iştirakine dair talebimizi reddetti. Aynı biçimde mahkum olan sanıkların 24'er yıl hapis cezasına dair istinaf başvurularını da reddetti.

Ne diyeyim, bilmiyorum. Kararda, yargıda artık gelenek olduğu üzere 'gerekçe' yer almadığı için 'hukuki' nedenini değerlendiremiyorum.

Atlas evladı yitirdik. Eski sözler buzdolabından çıkarıldı ve Mattia Ahmet'in katlini de içerir biçimde yine meydana sürüldü. Üzerine istinaf kararı, tam bir 'turnusol' oldu. Yazık, ne diyeyim… Karara karşı temyiz yolu açık. Bu 'iklim'de bir şey beklemeli mi?"