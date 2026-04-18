"Minecraft Parodileri" İsimli Hesaba Erişim Engeli Getirildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, okul çağındaki çocukları şiddete teşvik ettiği iddiasıyla YouTube'daki 'Minecraft Parodileri' hesabına erişim engeli getirdi. Hesap hakkında soruşturma başlatıldı.

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik ettiği ve şiddete yönlendirici paylaşımlar yaptığı iddiasıyla YouTube'daki "Minecraft Parodileri" isimli hesaba erişim engeli getirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, YouTube'da abone sayısı 7,5 milyonu aşan "Minecraft Parodileri" isimli hesabın, okul çağındaki çocukları, diğer öğrencilere ve öğretmenlere karşı şiddet içerikli eylemler gerçekleştirmeye teşvik ettiği ileri sürüldü.

Hesap hakkında "suç işlemeye alenen tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, talep üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince sosyal medya hesabına erişimin engellenmesine karar verildiği kaydedildi.

Kaynak: ANKA
