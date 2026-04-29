Haberler

Mine Kırıkkanat Hakkında Kılıçdaoğlu'na Yönelik İfadeleri Nedeniyle Soruşturma Başlatıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar ve gazeteci Mine Kırıkkanat hakkında CHP’nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Kripto kılıç artığı" ifadeleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re’sen soruşturma başlattı.

(ANKARA) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yazar ve gazeteci Mine Kırıkkanat hakkında CHP'nin önceki dönem Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin "Kripto kılıç artığı" ifadeleri nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan re'sen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"29 Nisan 2026 tarihinde açık kaynaklar üzerinden yapılan incelemede, X isimli sosyal medya platformunda 'Mine G. Kırıkkanat' rumuzlu X hesabından 'Veryansıntv.com' rumuzlu hesaptan yapılan 'Kılıçdaroğlu, Andımızın kaldırılmasını desteklemiş! 40 yılda iyi bir is yapmış' yazılı paylaşımı 'Kripto kılıç artığı.' yorumuyla kendi profilinde paylaştığı tespit edilmiş olup, şüpheli 'Mine G. Kırıkkanat' rumuzlu sosyal medya kullanıcısının yukarıda belirtilen paylaşımının Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesinde düzenlenen halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçunu oluşturabileceği değerlendirilmekle Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re'sen soruşturma başlatılmıştır."

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

