Mimar Sinan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Tarafından Anıldı

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı, Türk-İslam mimarisinin önemli isimlerinden Mimar Sinan'ın vefatının yıl dönümünde kabri başında anma programı düzenledi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Mimar Sinan'ın Süleymaniye Camisi Haziresi'nde bulunan kabri başında düzenlenen anma programına, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Zakire Nurdoğan Yüzbaşıoğlu ile partinin Gençlik ve Kadın Kolları, komisyon üyeleri ve teşkilat mensupları katıldı.

Mimar Sinan için duaların edildiği programda, teşkilat adına hazırlanan açıklamayı Yüzbaşıoğlu okudu.

Yüzbaşıoğlu, Mimar Sinan'ın yalnızca bir mimar değil aynı zamanda mühendis, sanatçı ve bir vizyoner olduğu ifade etti.

Mimar Sinan'ın yalnızca Osmanlı'ya değil, tüm insanlığa mühendislik harikaları, estetik anlayışlar ve kalıcı yapılar kazandırdığını kaydeden Yüzbaşıoğlu, "Süleymaniye Camisi, Selimiye Camisi ve Rüstem Paşa Camisi gibi eserleri yüzyıllardır hayranlıkla ayakta durmaktadır. Her bir yapısında işlevselliği ve zarafeti birleştiren Sinan, zamanın ötesine geçen mimari başyapıtlar ortaya koymuştur." ifadelerini kullandı.

Yüzbaşıoğlu, Mimar Sinan'ın İstanbul'da 300'ün üzerinde eseri bulunduğunu hatırlatarak, camilerden köprülere, hamamlardan çeşmelere kadar birçok yapının hala tüm ihtişamıyla ayakta durduğu kaydetti.

Mimar Sinan'ın bıraktığı bu eşsiz mirası gelecek nesillere aktarmanın en büyük görevleri olduğunu aktaran Yüzbaşıoğlu, "Dünya durdukça Sinan'ın eserleri de yaşayacaktır. Biz buna yürekten inanıyoruz." dedi.

Program kapsamında katılımcılar rehber eşliğinde Süleymaniye Camisi'ni gezerken, vatandaşlara ve turistlere Mimar Sinan'ın Osmanlı mimarisindeki yerini vurgulamak, o dönemin zarafetini ve estetik anlayışını hatırlatmak amacıyla lale dağıtıldı.