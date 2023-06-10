Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı'nın Annesi Sevim Belovacıklı, Yaşamını Yitirdi
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Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı'nın annesi Sevim Belovacıklı, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı'nın annesi Sevim Belovacıklı, 87 yaşında yaşamını yitirdi.
Milliyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mete Belovacıklı'nın annesi Sevim Belovacıklı, bugün 87 yaşında vefat etti.
Sevim Belovacıklı yarın Sinop'un Gerze ilçesindeki aile mezarlığında eşi Murat Belovacıklı'nın yanına defnedilecek.
Kaynak: ANKA / Güncel