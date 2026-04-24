Milli Savunma Üniversitesi Tercih İşlemleri Bugün Sona Eriyor

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemlerinin bugün sona ereceğini bildirdi.

MSB'nin resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Mili Savunma Üniversitesi'ne bağlı Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları aday tercih işlemleri (2026-MSÜ) bugün sona erecektir. Tercih işlemlerini henüz tamamlamamış adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden saat 23.59'a kadar tercihlerini yapabileceklerdir" ifadelerine yer verildi.

