Milli Savunma Üniversitesi Aday Tercihleri İçin Kamu Spotu Hazırlandı

(ANKARA) - Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı kapsamında 3 Nisan-10 Mayıs günleri arasında yapılacak aday tercihleri için kamu spotu hazırladı.

MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı kapsamında 3 Nisan-10 Mayıs günleri arasında yapılacak aday tercihleri için kamu spotu hazırladı. Kamu spotunda, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri personelinin faaliyetleri ile MSÜ öğrencilerinin eğitim görüntüleri yer aldı. Spotta, "Ülkene ve milletine hizmet etmek için, şanlı Türk ordusundaki geleceğin için Milli Savunma Üniversitesi seni bekliyor. Senin ve ülkenin geleceği burada" denildi.