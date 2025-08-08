Milli Savunma, İçişleri ve MİT Başkanları Bir Araya Geldi

Milli Savunma, İçişleri ve MİT Başkanları Bir Araya Geldi
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığında bir görüşme gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Güler, Yerlikaya ve Kalın'ın bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

