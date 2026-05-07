MSB'nin basın bilgilendirme toplantısı SAHA 2026'da yapıldı

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), savunma sanayisine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla yaklaşıldığı belirtildi.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı dolayısıyla İstanbul Fuar Merkezi'ndeki Ayasofya Toplantı Salonu'nda düzenlenen MSB'nin haftalık basın bilgilendirme toplantısında, Bakanlık tarafından, basın mensuplarının sorularına cevaben açıklamada bulunuldu.

SAHA 2026 ve savunma sanayi vizyonuna değinilen açıklamada, "Milli Savunma Bakanlığı olarak savunma sanayisine yalnızca kullanıcı bakış açısıyla değil, aynı zamanda teknoloji geliştiren, yön veren, sektörün gelişimini hızlandıran ve stratejik düzeyde konsept üreten bir vizyonla yaklaşmaktayız. Ortaya koyulan bu vizyon, sektörün tüm paydaşlarını teşvik eden, teknolojik bağımsızlığı güçlendiren ve kritik alanlarda yerli kabiliyetlerin gelişimini hızlandıran stratejik bir yaklaşımın ürünüdür. Sahip olduğumuz kurumsal tecrübe, mühendislik altyapısı ve üretim kabiliyetleriyle yeni nesil savunma sistemlerinin geliştirilmesine rehberlik ediyoruz." denildi.

Açıklamada, uzun yıllardır sürdürülen AR-GE faaliyetleri neticesinde Bakanlık bünyesinde kritik üretim altyapıları, ileri teknoloji laboratuvarları ve yüksek hassasiyetli üretim kabiliyetine sahip tesisler oluşturulduğu aktarıldı.

Milli füze Yıldırımhan

Türkiye'nin milli füzesi Yıldırımhan'a ilişkin bilgi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yıldırımhan füze sisteminde kullanılan Asimetrik Dimetilhidrazin (UDMH) ve azot tetra oksit türevi sıvı yakıtlar AR-GE merkezimiz tarafından yerli imkanlarla üretilmektedir. Söz konusu yakıt teknolojisi uzun süre depolanabilme, düşük sıcaklıklarda çalışabilme ve yüksek enerji üretme özellikleri sayesinde füze sistemlerine yüksek hareket kabiliyeti kazandırmaktadır. 3 ton harp başlığı taşıma kapasitesine sahip Yıldırımhan füze sistemine yönelik laboratuvar test süreçleri başarıyla tamamlanmış olup saha testlerine ilişkin çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda sürdürülmektedir."

Açıklamada, Bakanlığın milli teknoloji hamlesi kapsamında savunma sanayisinin gelişimini desteklemeye, yerli ve milli sistemler geliştirmeye ve Türkiye'nin stratejik caydırıcılık kapasitesini artırmaya kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.

Güçhan turbo-fan jet motoru

MSB'nin sıvı yakıtlı roket motoru ve uçak motoru alanındaki çalışmalara uzun yıllar önce başladığına işaret edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Güçhan turbo-fan jet motoru, tüm bileşenleri Milli Savunma Bakanlığı Araştırma Geliştirme Merkezi tarafından geliştirilen ve tamamen yerli imkanlarla üretilen yüksek itki gücüne sahip milli bir jet motorudur. Motor sistemi, ülkemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde özgün mühendislik çözümleriyle tasarlanmış olup kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir yerli kabiliyet oluşturulması hedefiyle geliştirilmiştir. Tek kristal teknolojisi sayesinde motor bileşenlerinin yüksek sıcaklık ve yoğun çalışma şartlarına karşı dayanımı artırılarak verimlilik, performans ve kullanım ömründe önemli kazanımlar elde edilmiştir. 42 bin lbf (paund kuvvet) itki gücüne sahip motordan bugüne kadar toplam 6 adet motor üretilmiş olup, motorların kalifikasyon testlerinin bu yıl içerisinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır."

Bu süreçte ticari kaygılardan ziyade teknoloji geliştirme, milli kapasite oluşturma ve savunma sanayi firmalarına öncülük etmenin hedeflendiği ifade edilen açıklamada, Bakanlığın sahip olduğu kurumsal tecrübe ve mühendislik altyapısıyla savunma teknolojilerinde yerli, bağımsız ve sürdürülebilir çözümler geliştirmeye, araştırma-geliştirme faaliyetlerini artırmaya ve ülkenin stratejik teknoloji vizyonuna katkı sunmaya devam edeceği kaydedildi.

