MSB'den "Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu proje yarışması

EFES-2026 Tatbikatı kapsamında genç yeteneklere fırsat sunmayı amaçlayan üniversiteler arası Savunma Bilim ve Teknolojileri konulu bir proje yarışması düzenleniyor. Yarışma, üniversiteler ile savunma sanayi firmalarını bir araya getirerek yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesini hedefliyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), EFES-2026 Tatbikatı kapsamında icra edilecek Birleşik, Müşterek, Simülasyon Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın fiili safhasında sergilenmek üzere üniversiteler arası "Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu proje yarışması düzenlendiğini bildirdi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"EFES-2026 Tatbikatı kapsamında icra edilecek Birleşik, Müşterek, Simülasyon Destekli Komuta Yeri ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'nın fiili safhasında sergilenmek üzere, genç yeteneklere fırsat sunmayı amaçlayan üniversiteler arası Savunma Bilim ve Teknolojileri konulu bir proje yarışması gerçekleştiriyoruz. Söz konusu yarışmayla ülke genelindeki üniversitelerimiz ile savunma sanayi firmalarının bir araya getirilmesini, yenilikçi fikirlerin teşvik edilmesini ve milli savunma teknolojilerine katkı sağlayacak projelerin desteklenmesini hedefliyoruz. Tüm üniversiteli gençlerimizi yarışmaya başvurmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin
