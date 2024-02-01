Milli Savunma Bakanlığı, keskin nişancı eğitimini paylaştı
Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları, 'Tek atış, tek vuruş' mesajıyla paylaştı. Paylaşımda, Iğdır'da gerçekleştirilen eğitimden karelere de yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları, "Tek atış, tek vuruş" mesajıyla paylaştı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yer: Iğdır. Parola: Görülmeden gör. Felsefe: Tek atış, tek vuruş." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitiminden karelere de yer verildi.