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Milli Savunma Bakanlığı, keskin nişancı eğitimini paylaştı

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Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları, 'Tek atış, tek vuruş' mesajıyla paylaştı. Paylaşımda, Iğdır'da gerçekleştirilen eğitimden karelere de yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitimine ilişkin fotoğrafları, "Tek atış, tek vuruş" mesajıyla paylaştı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Yer: Iğdır. Parola: Görülmeden gör. Felsefe: Tek atış, tek vuruş." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı tarafından icra edilen keskin nişancı eğitiminden karelere de yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Hudut Tugay Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı Iğdır Güvenlik Politika Güncel Haberler

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