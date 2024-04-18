Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri'ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkentte düzenlenen, 'Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri' etkinliğine katıldı. Güler, etkinlikte yer alan firmaların stantlarını ziyaret ederek, sergilenen teknoloji ürünleri hakkında bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Başkentte düzenlenen, "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri" etkinliğine katıldı.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından, Güler'in ATO Congresium'da 6'ncısı düzenlenen "Savunma ve Havacılıkta Endüstriyel İşbirliği Günleri" etkinliğine katılımına ilişkin video paylaşıldı.
Bakan Güler, etkinlikte yer alan firmaların stantlarını ziyaret ederek, sergilenen teknoloji ürünleri hakkında yetkililerden bilgi aldı, başarı diledi.