Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'da Temaslarda Bulundu

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İslamabad'da Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi ve temaslarına devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Pakistan'daki temaslarına devam ediyor. Bakan Yaşar Güler, Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asif ile bir araya geldi" bilgisine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
