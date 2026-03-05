Haberler

Bakan Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma konuları üzerinde duruldu.

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile kardeş Azerbaycan'ın Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

