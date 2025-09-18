Haberler

Milli Savunma Bakanı Güler: Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay, Geçirdiği Kalp Krizi Sonucu Şehit Oldu

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Günay'ın, görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Bakan Yaşar Güler'in mesajını yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, 17 Eylül 2025 tarihinde görevi başındayken geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensuplarından Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: ANKA / Güncel
