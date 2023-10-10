Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılacak
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.
Güler'i, Melsbroek Havaalanı'nda, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Bekir Uysal, TMR Başkanı Korgeneral Göksel Kahya ile Belçikalı yetkililer karşıladı.
Yarın NATO Karargahı'nda gerçekleştirilecek Savunma Bakanları Toplantısı'na Türkiye'yi temsilen katılacak Bakan Güler, oturumlarda yer alacak, ikili görüşmeler de bulunacak.
Kaynak: AA / Güncel