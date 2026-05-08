Milli Savunma Bakanı Güler, Suriye Savunma Bakanı Kasra ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Murhaf Ebu Kasra ile görüştü.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Güler'in, SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nda, Suriye Savunma Bakanı Tümgeneral Kasra ile bir araya geldiği belirtildi.

