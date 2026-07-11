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Milli savaş gemisi TCG Burgazada, Fas'ın Tanca Limanı'na demirledi

Milli savaş gemisi TCG Burgazada, Fas'ın Tanca Limanı'na demirledi
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Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait MİLGEM projesi kapsamında geliştirilen TCG Burgazada (F-513), iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme amacıyla Fas'ın Tanca Limanı'na ulaştı. Gemi, Türk ve Faslı yetkililer ile yabancı diplomat ve askeri ataşeler tarafından ziyaret edildi.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki MİLGEM Projesi kapsamında geliştirilen milli savaş gemisi TCG Burgazada (F-513), iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında Fas'a geldi.

Ankara ve Rabat arasındaki ikili işbirliğini güçlendirme çalışmaları kapsamında Fas'a ulaşan TCG Burgazada gemisi, ülkenin kuzeybatısında yer alan Tanca Limanı'na dün demirledi.

TCG Burgazada savaş gemisi, Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Mustafa İlker Kılıç'ın yanı sıra Faslı bazı yetkililer ve Rabat'taki bazı yabancı ülkelerin diplomat ve askeri ataşeleri tarafından ziyaret edildi.

TCG Burgazada Gemi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Ercan Aras, Faslı yetkililer ile diplomatik ve askeri ataşeleri karşılayarak bilgi verdi.

Kaynak: AA / Khalid Mejdoub
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