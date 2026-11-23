Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Milli Saraylar Başkanlığı, temeli 1450'de 2. Murat döneminde atılan, Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman gibi padişahlara ev sahipliği yapan Edirne Sarayı'nda yürütülen ihya çalışmalarına ilişkin yeni görüntüler paylaştı.

Restorasyon ekipleri, sarayın yeniden ayağa kaldırılması için hazırlanan 5 yıllık master plan kapsamında çalışmalarını sürdürüyor.

Milli Saraylar Başkanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "1200 dönümlük tarihi yerleşkede büyük dönüşüm sürüyor. Cihannüma Kasrı'ndan Arz Odası'na, saray bahçelerinden müzelere uzanan çalışmalarla Osmanlı'nın görkemli mirası yeni bir döneme hazırlanıyor." ifadelerine yer verildi.

Edirne Sarayı

Edirne Sarayı'nın 1450'de başlayan inşası 1475'te tamamlandı. Saray, 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren daha az kullanıldığından tahribata uğradı, 1752'deki büyük deprem ve 1776'daki yangınla harap oldu. 1827'de kısmi tamir gören yapı, 1829'da Edirne'yi işgal eden Rus güçleri tarafından ordugah olarak kullanıldı, en büyük zararı bu dönemde aldı.

Vali Hurşit Paşa ve Hacı İzzet Paşa zamanlarındaki tamirat döneminde birçok yapı kurtarıldı fakat 1876-1877 Rus Savaşı'nda işgal kuvvetlerinin şehre yaklaşması üzerine Babüssaade civarında yığılan cephane, düşman eline geçmemesi için patlatıldı. Edirne Sarayı'nın birçok yapısı da bu patlamayla yıkıldı.

Yaklaşık 100 civarında yapıdan oluştuğu düşünülen Edirne Sarayı'ndan bugüne Babüssaade (Ak Ağalar Kapısı), Adalet Kasrı, Matbahı Amire (mutfak), su maksemi, Av Köşkü, Namazgahlı Çeşme ve Kum Kasrı hamamının da dahil olduğu 11 eser ulaşabildi.

Pek çok üniversitenin uzun yıllar kurtarma kazıları yaptığı alan, ihya çalışmaları için 2022 yılında Milli Saraylar Başkanlığına devredilmişti.

Sarayın ihyasının gelecek yıl tamamlanması planlanıyor.

Kaynak: AA