Milli şair Mehmet Akif Ersoy kabri başında anıldı

İstiklal Marşı'nın yazarı, milli şair Mehmet Akif Ersoy, vefatının 89. yıl dönümünde kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

İstanbul Valiliğince, Mehmet Akif Ersoy'un Edirnekapı Şehitliği'ndeki kabri başında gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstanbul Müftüsü Emrullah Tuncel dua etti.

İstanbul Valisi Davut Gül, beraberindekilerle birlikte Ersoy'un kabrine karanfil bıraktı.

Törene katılan öğrenciler de Ersoy'un kabrini ziyaret ederek dualar okudu.

Törene, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, İl Jandarma Komutanı Korgeneral Yusuf Kenan Topcu, 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Bahtiyar Ersay, Eyüpsultan Kaymakamı Arslan Yurt ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen ile Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Argon ve çok sayıda öğrenci katıldı.