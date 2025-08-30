Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir Anıldı

Çorum'un İskilip ilçesinde, "Kızı Timsal Karabekir'in Dilinden Milli Mücadele Kahramanı Kazım Karabekir'i Dinliyoruz" söyleşisi yapıldı.

İskilip Kaymakamlığınca, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Redif Kışlası Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Timsal Karabekir, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e verdiği destekle Milli Mücadele'de önemli rol oynayan ve Doğu Anadolu'da kazandığı zaferlerle milletin gönlünde yer edinen babası Kazım Karabekir ile anılarını anlattı.

Karabekir, herkesin ölene dek vatanı ve milleti için çalışması gerektiğini vurguladı.

Programa, İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Eftal Kaplan, İlçe Emniyet Müdürü Emre Huz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile vatandaşlar katıldı.