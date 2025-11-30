Haberler

Milli Karateci Eray Şamdan, Dünya Şampiyonu Oldu

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olan milli karateci Eray Şamdan'ı tebrik etti.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Milli sporcumuz Eray Şamdan, Mısır'da düzenlenen 27. Dünya Karate Şampiyonası'nda, erkekler kumite 60 kiloda gösterdiği üstün performansla altın madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Azmi ve disipliniyle bu başarıya ulaşan sporcumuzu tebrik ediyor, Türk sporuna kazandırdığı bu değerli başarı için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
