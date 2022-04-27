Milli gururumuz 'Barkan' 'Teşkilat'a konuk oldu

'Teşkilat' dizisinin kırk dördüncü bölümünde Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılan proje kapsamında HAVELSAN tarafından geliştirilen BARKAN İnsansız Kara Aracı (İKA) yer aldı. BARKAN sürprizi 'Teşkilat' izleyicileri arasında büyük heyecana neden olurken, sosyal medya izleyicilerin övgü dolu yorumlarıyla dolup taştı.

'Teşkilat'ın bu hafta ekrana gelecek kırk beşinci bölümünde de BARKAN seyirci karşısına çıkacak. Türkiye'nin savaş literatürünü değiştirebilecek bu projesi Şirket'in bir numaralı hedefi haline gelecek.

'Teşkilat' dizisi dünyanın konuştuğu Türkiye'nin savaş teknolojilerine sık sık yer veriyor. Dünyanın farklı coğrafyalarındaki çatışmalarda tam anlamıyla gövde gösterisi yapan Türkiye'nin gözbebeği İHA ve SİHA'lar da daha önce 'Teşkilat'ta birçok kez kullanılmıştı.

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