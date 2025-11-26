Of Milli Eğitim Müdürü Kabahasanoğlu'ndan vefat eden öğrencinin okuluna ziyaret

Of Milli Eğitim Müdürü İdris Kabahasanoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren öğrencinin eğitim gördüğü okula ziyarette bulundu.

Kabahasanoğlu, beraberinde şube müdürü Canan Çolak Seymen ile önceki gün okulda rahatsızlandıktan sonra tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Pınaraltı Ortaokulu 8/A sınıfı öğrencisi Baran Yazgan'ı ziyaret etti.

Yazgan'ın arkadaşlarıyla bir araya gelen Kabahasanoğlu, öğrencilere başsağlığı dileyerek, "Baran yavrumuzu kaybettik. Allah rahmet eylesin. Bir melek gibi yüzü vardı. Rabbim rahmet eylesin." ifadelerini kullandı.

Daha sonra öğretmenlerle bir araya gelen Kabahasanoğlu, okul yöneticileri ve eğitim camiasına başsağlığı diledi.