Üye Girişi
Haberler

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tercih Destek Programı'nda Gençlerle Buluştu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bahçelievler Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir araya geldi. Tekin, gençlere tercih sürecinde tavsiyelerde bulundu ve onların mutluluğunu önemsediklerini vurguladı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Önce Öğrenci Platformunca Bahçelievler Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Tercih Destek Programı'nda üniversite adayı gençlerle bir araya geldi.

Tekin, programdaki konuşmasında, gençlerin hayal ettikleri fakülte ve bölümde okuyabilmeleri için çok geniş bir seçenek havuzuna sahip olduklarını belirtti.

Türkiye'de her ilde üniversite olduğunu aktaran Tekin, üniversite yerleşkelerinin içinde de farklı akademik birimler bulunmasının öğrenciler için bir şans olduğunu vurguladı.

Kendi öğrencilik yıllarını hatırlatarak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Tekin, "Lütfen, mahalle baskısıyla hareket etmeyin. Mahalle baskısıyla hareket ederseniz, seçtiğiniz bölümde bir süre mutlu olursunuz ama mezun olduğunuz an itibarıyla mahalle baskısı sebebiyle sizi yönlendirdikleri bir alanda çalışacaksınız. Bunu mu tercih edersiniz yoksa yapınıza en uygun işe gitmeyi mi tercih edersiniz?" diye konuştu.

Öğrencilere, "Hangi işte mutlu olacağınızı düşünüyorsanız o bölümü tercih edin." tavsiyesinde bulunan Tekin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Tercih zamanı bana danışmanlık edebilecek, soru sorabileceğim bir kişi bile yokken şimdi bambaşka bir Türkiye'de yaşıyoruz. Dolayısıyla biz elimizdeki tüm imkanları çocuklarımız için gençlerimiz için harcamak istiyoruz ve gençleri bu ülkenin teminatı olarak gören, gençlerimizi çok fazla umursayan bir Cumhurbaşkanımız var. Biz eğitim öğretim sürecinde üstümüze ne düşerse yapmaya hazırız. Tek bir gayemiz var, hiçbirinizi mutsuz etmek, üzmek istemiyoruz."

Tekin, konuşmasının ardından sorularını yanıtladığı öğrencilerle sohbet etti.

Bakan Tekin, programın sonunda Önce Öğrenci Platformu kurucusu İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak ve öğrencilerle fotoğraf çektirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Eğitim Güncel Haberler

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

Kontrolden çıkan TOGG 3 metre yüksekten düştü: 1'i ağır 5 yaralı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkiye'yi hedef alan Yunan bakana tepki: Mehmetçiğin ayak bastığı topraklarda huzur hakim olur

 Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti

Bakmadan Geçme

21-22 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 21-22 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 21-22 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Küçükçekmece, Beyoğlu elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 21-22 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Büyükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Büyükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Masterchef Yudum kimdir, kaç yaşında? Yudum Kıvanç Kaya kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Alper kimdir, kaç yaşında? Alper Öztamur kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Enes Şahin kimdir, kaç yaşında? Enes Şahin kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Ayşe kimdir, kaç yaşında? Ayşe Ekiz kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Şirin kimdir, kaç yaşında? Şirin Sadegzade kim, yaşı, aslen nereli, evli mi? Masterchef Umut kimdir, kaç yaşında? Umut Arkın Tuzcu kim, yaşı, aslen nereli, evli mi?
Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak

Özel emeklilere söz verdi: İktidara geldiğimizde maaşlarınız ikinci ayda asgari ücret seviyesine çıkacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title