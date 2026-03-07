Milli Eğitim Bakanı Tekin, Hürriyetçi Eğitim Sen heyetini kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu ve beraberindekileri kabul etti.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Kuruoğlu, kendilerini makamında kabul eden Bakan Tekin'e, eğitim çalışanlarının sorunları ve çözüm önerilerine ilişkin hazırladıkları dosyayı takdim etti.

Dosyada, eğitim çalışanlarına yönelik artan şiddet olayları, okullardaki güvenlik önlemleri, okullardaki idari sorunlar gibi konularla ilgili tespit ve değerlendirmelerin yer aldığı belirtildi.

Görüşmede, eğitim çalışanlarının özlük ve mali haklarına ilişkin olarak, memurlara kira yardımı verilmesi, disiplin affı getirilmesi, kadro ve derece yükselmelerinin yapılması gerektiği ifade edildi.

Öğretmenlerin atama ve yer değiştirme süreçleriyle ilgili taleplerin de dile getirildiği ziyarette, banka promosyon anlaşmalarının merkezi olarak yapılması talebi aktarıldı.