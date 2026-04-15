Şanlıurfa'daki Okulda Silahlı Saldırı… Milli Eğitim Bakanı Tekin: "Saldırının Ardından Tüm Tedbirleri Alıyoruz, Soruşturma Sürüyor"

(ANKARA) - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Şanlıurfa'da bir okulda gerçekleşen silahlı saldırıyla sürecin ilgili bakanlıklarla koordineli şekilde yürütüldüğünü söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini belirten Tekin, kimseyi zan altında bırakmamak gerektiğini ifade ederek, yaralıların durumunun yakından takip edildiğini kaydetti.

Milli Eğitim Bakanı Tekin, AK Parti'nin Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tekin, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki eski bir öğrencinin okula girerek ateş açması sonucu 16 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin sorulan soruyu şöyle yanıtladı:

"Öncelikle şunu söyleyeyim: Biz, olaydan ötürü gerçekten üzüldük. İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Aiole ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile birlikte süreci yürütüyoruz. Biz, dün öğle saatlerinde olaydan haberdar olur olmaz bölgeye en yakın lokasyondaki en üst düzey arkadaşımız, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımız'dı. Programını yarıda keserek, doğrudan oraya geçti. Gün boyu oradaydı, sürekli iletişim halindeydik. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanımız, Bakanlık içerisindeki bizim en yakın çalışma arkadaşlarımızdan bir tanesidir. Bugün sabah itibarıyla ilgili iki genel müdürümüz orada, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürümüz ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürümüz... Bu konuda bilgi alması gereken iki arkadaşımız, oradalar. Valilik ile irtibat halindeyiz. Ne gerekiyorsa tüm tedbirleri alıyoruz."

"Adli ve idari açıdan soruşturma süreçlerini takip ediyoruz"

Zaten biz bütün olaylardan hemen sonra soruşturma başlatırız. Soruşturma dediğimiz şey, konuda yetki sahibi olan herkes soruşturmanın içerisindedir. Ama soruşturma bitmeden kişileri herhangi bir şekilde zan altında bırakacak şeylerden hep beraber kaçınmamız gerekiyor. Ben, bugüne kadar hiçbir defa soruşturma süreciyle ilgili olarak kesin kanaatler ortaya çıkmadan bir açıklama yapmadım, yapmam da şimdi bu konuyla ilgili de. Bazı gazetelerde birileri yorumlar yapıyor, konuşuyorlar. Bunların hepsi, bizim müfettişlerimizin hem bizim hem İçişleri Bakanlığımızın hem de yargı sürecinde değerlendirilecek olan şeyler. Kimseyi yanlış yönlendirmemek adına sadece şunu söyleyeyim: Biz, bu süreçle ilgili olarak, herkesin hakkını koruyacak şekilde adli ve idari açıdan soruşturma süreçlerini devam ettiriyoruz, takip ediyoruz."

"Yaralananların durumunu takip ediyoruz"

Yaralananların sağlık durumlarına ilişkin bir soru üzerine de Tekin, "Hepsini takip ediyoruz. Valilik, sürekli açıklama yapıyor, bilgilendirme yapıyor. Biz de buraya gelmeden önce bir konuştuk. Yaralılarımızın, sadece bir öğretmenimizin arkadaşıyla ilgili hayati tehlike olmamakla beraber olağan yaşam süreçlerini sürdürmesini engelleyecek kalıcı hasar olabilir diye endişemiz var. Onun için bu süreci de takip ediyoruz" diye konuştu.

Okullarda bir güvenlik zafiyetinin olup olmadığının sorulması üzerinde Tekin, şu ifadeleri kullandı:

"Bakın tekrar altını çizerek söyleyeyim. İçişleri Bakanlığımız ve biz, her dönemin başında Valilerimizin başkanlığında, okullarımızı güvenlik ve risk açısından bir değerlendirmeye tabi tutuyoruz ve tedbirlerimizi alırız. Tedbir alınan okullarımızda da oluyor alınmayanlarda da olabilir. Dolayısıyla biz, güvenlik tedbirleri açısından İçişleri Bakanlığı'yla ortak zaten yürütüyoruz süreçleri. İçişleri Bakanlığı'yla yaptığımız tespitlerde, risk kategorisi açısından okullarımızı sınıflandırmış durumdayız. Bir kısım okullarımızda doğrudan polis memurları var. Kapısına devriye bekleyen okullarımız var. Sivil polisler tarafından güvenlik açısından kontrol edilen okullarımız var. Bunların hepsi, bizim sistemimiz içerisindeki okullarımızın güvenlik tedbirleri açısından gündemimize aldığımız konudur."

Kaynak: ANKA