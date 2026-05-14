Haberler

Bakan Tekin: Müzik Yeteneklerini Uluslararası Standartlarda Eğitiyoruz

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, müzik ortaokulları projesi kapsamında çocukların müzikal yeteneklerini keşfedip akademik disiplinle birleştirerek uluslararası eğitim verildiğini açıkladı. 22 okula ulaşan proje, geniş müzik yelpazesinde eğitim sunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Çocuklarımızın müzikal kabiliyetlerini en verimli çağlarında keşfedip akademik disiplinle harmanlayarak, ülkemizin gelecekteki sanatçılarını uluslararası standartlarda eğitim imkanlarıyla buluşturuyoruz." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, NSosyal hesabından, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Amir Ateş Müzik Ortaokulu'nda öğrenim gören bir öğrencinin eğitimlerini anlattığı videoyu paylaştı.

Tekin, paylaşımında "Çocuklarımızın müzikal kabiliyetlerini en verimli çağlarında keşfedip akademik disiplinle harmanlayarak, ülkemizin gelecekteki sanatçılarını uluslararası standartlarda eğitim imkanlarıyla buluşturuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Videoda, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) müzik ortaokulları projesinin 22 okula ulaştığı, okula girmek için MEB'in özel yetenek sınavına girilmesi gerektiği belirtildi.

Sınavın ve okulda verilen eğitimin içeriğine ilişkin bilgiler paylaşılan videoda, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın müzik öğretmenleri, akademisyenler ve alanında uzman olan hocalardan birebir ders alıyoruz. Biz burada klasik Türk musikisinden, dünya müziklerine, Itri'den Mozart'a, Vivaldi'den Dede Efendi'ye kadar çok geniş yelpazede müzik eğitimi alıyoruz. Hepimiz özellikle bir Türk müziği enstrümanı çalıyoruz. Ayrıca burası sadece bir müzik okulu değil. Haftada 12 saat müzik eğitimimizin yanında tabii ki de fen, matematik, Türkçe gibi derslerimizi de görüyoruz. Aramıza katılıp müzik yolculuğumuza bizi eşlik etmek için okulumuzun internet sitesini takip edebilirsiniz. Bizler sadece müzisyen olmak için de burada değiliz. İleride müzik kulağı olan bir doktor, enstrüman çalan bir mühendis ya da şarkı söyleyebilen avukatlar da olabiliriz. Çünkü müzik gerçekten ruhun gıdasıdır ve toplumun her kesiminin müziğe ihtiyacı var."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti

Trump'ın ağzı kulaklarında! Çin'in attığı imzaya inanmakta zorlandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Sokaklara akın ettiler! Festivalde sınırları aşan görüntü

Festivalde sınırları aşan görüntü
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi

Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Artık zamanı geldi
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş

Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum

Arınç'tan kendisine 'Siyaset fosili, FETÖ kuryesi' diyen Semih Yalçın'a sert yanıt

Arınç'tan kendisine "FETÖ kuryesi" diyen MHP'li Yalçın'a sert yanıt
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı