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Milli Eğitim Bakanı Tekin'den İstanbul'daki Trafik Kazasına Taziye Mesajı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenler Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan, kaybedilen öğretmenlerin ve vatandaşların ardından derin bir üzüntü içinde olduğunu dile getirdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İstanbul'da trafik kazasında hayatını kaybeden öğretmenler Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da meydana gelen elim trafik kazasında, öğretmenlerimiz Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız ile iki vatandaşımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Hayatını kaybeden öğretmenlerimize ve vatandaşlarımıza yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyorum."

Kaynak: AA / Sefa Bilgitekin - Güncel
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