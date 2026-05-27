Bakan Tekin'den 27 Mayıs Darbesi Açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "27 Mayıs, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve demokrasi tarihimize sürülmüş kara bir lekedir." ifadesini kullandı.

Bakan Tekin, sosyal medya hesabından, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıl dönümüne ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Demokrasimizi belirli aralıklarla sekteye uğratan, vesayetçi odakların en trajik eylemlerinden biri olan 27 Mayıs darbesinin yıl dönümündeyiz. 27 Mayıs, milli iradeye karşı yapılmış ilk askeri darbe ve demokrasi tarihimize sürülmüş kara bir lekedir. Eğitim ailesi olarak çocuklarımızın demokrasi kültürü kazanmaları ve ülkemizin tam bağımsızlığına sahip çıkmaları için eğitim yoluyla çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu vesileyle 27 Mayıs'ın yıl dönümünde bütün demokrasi şehitlerimizi saygı ve rahmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA / Şeyma Güven
