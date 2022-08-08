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Milli Eğitim Bakanı Özer: "(Çıraklık eğitimi) Yıl sonuna kadar inşallah 1 milyonu aşacağız"

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı (5)"(Çıraklık Eğitimi) 10 ay gibi kısa sürede bugün itibariyle 593 bin çırağa ulaştık""1 Eylül'e kadar sizlerin destekleriyle bu...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen Mesleki ve Teknik Eğitim Değerlendirme Toplantısına katıldı (5)

"(Çıraklık Eğitimi) 10 ay gibi kısa sürede bugün itibariyle 593 bin çırağa ulaştık"

"1 Eylül'e kadar sizlerin destekleriyle bu rakamı 700 bine ulaştıracağız. Yıl sonuna kadar da inşallah 1 milyonu, 1 milyon 1 de olsa aşacağız"

AA / İhsan Can - Güncel

Anadolu Lisesi Ziya Selçuk Mahmut Özer Eylül Güncel Haberler

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