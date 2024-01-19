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Milli Eğitim Bakanı, hastanede eğitim alan öğrencilere karnelerini dağıttı

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve burada eğitim alan öğrencilere karnelerini dağıttı. Bakan Tekin, öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı ve çalışmalarını inceledi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören ve burada eğitim alan öğrencilere karnelerini dağıttı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk yarısının tamamlanması nedeniyle Bilkent Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki hastane sınıfında tedavi gören öğrencilerle bir araya geldi. Çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle hastanede eğitim alan öğrencilerle sohbet eden Bakan Tekin, doktorlardan öğrencilerin sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Öğrencilerin yaptığı çalışmaları da inceleyen Bakan Tekin, 20 öğrenciye karnelerini verdi. Türkiye genelinde 147 hastane sınıfında 566 öğrencinin eğitim gördüğü, evde eğitim gören öğrenci sayısının ise 11 bin 851 olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi Şehir Hastanesi Yusuf Tekin Eğitim Güncel Haberler

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