Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kırklareli Valiliğini Ziyaret Etti
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti. Vali Birol Ekici tarafından karşılanan Yılmaz, valilik anı defterini imzaladı ve Kırklareli'ndeki yatırımlar ve projeler hakkında bilgi aldı.
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Kırklareli Valiliğini ziyaret etti.
Vali Birol Ekici tarafından valilik binası önünde karşılanan Yılmaz, valilik anı defterini imzaladı.
Yılmaz, ziyarette Kırklareli'ndeki yatırımlar ve devam eden projelerle ilgili vali Ekici'den bilgi aldı.
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