Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Kilis'te Ziyarette Bulundu

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kilis Valisi Tahir Şahin ile eğitim çalışmaları ve projeleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, Kilis Valisi Tahir Şahin'e ziyarette bulundu.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Macit, Vali Şahin'den Bakanlığının görev kapsamındaki çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Ziyarette, kentte yürütülen eğitim çalışmaları ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Vali Şahin, Bakan Yardımcısı Macit'e ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi, eğitim yatırımlarına verilen destek için teşekkür etti.

Ziyarette, Milli Eğitim Bakanlığı İnşaat ve Emlak Genel Müdürü Özcan Duman ile Kilis İl Milli Eğitim Müdürü İbrahim Açıkgöz de hazır bulundu.

