Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten Edirne'de Ziyaretler Gerçekleştirdi

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Edirne'de Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Edirne Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti. Ziyaret sırasında yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Uluslararası Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Edirne Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret eden Ökten, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Ökten'e ziyaretlerinde Edirne Valisi Yunus Sezer, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz eşlik etti.

