Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı 903 sözleşmeli personel alacak

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı tarafından, 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Başvurular, 2-6 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Eğitim Akademisi Başkanlığı Eğitim ve Uygulama merkezlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle toplam 903 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamda 903 sözleşmeli personel; diyetisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, büro personeli, teknisyen ve destek personeli kadrolarından alınacak.

SONUÇLAR 13 MART'TA İLAN EDİLECEK

Başvurular, 2 Mart Pazartesi başlayıp, 6 Mart Cuma günü sona erecek. Adaylar, başvurularını kariyer kapısı internet adresinden yapabilecek. Yerleştirme sonuçları ise 13 Mart 2026'da 'kariyerkapisi.gov.tr/isealim', 'www.meb.gov.tr' ve 'personel.meb.gov.tr' internet adreslerinden ilan edilecek.

