Milli Değerler İçin Dayanışma: Torununu Sırtında Okula Getiren Dede

Milli Değerler İçin Dayanışma: Torununu Sırtında Okula Getiren Dede
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Adana'nın Karaisalı ilçesinde bir dede, torunu Miray'ı sırtına alarak İstiklal Marşı'nı dinlemek üzere okul bahçesine gitti. Dede Mehmet Yıldırım, milli değerlere olan bağlılığını ve o anki duygularını paylaştı.

'MİLLİ DEĞERLERİMİZE BAĞLI BİR İNSANIM'

Adana'nın Karaisalı ilçesinde Cumhuriyet İlkokulu birinci sınıf öğrencisi olan torunu Miray Yağçı'yı sırtına alıp, okul bahçesine geldiğinde İstiklal Marşı'nın duyunca sağanakta beklemeye devam eden Mehmet Yıldırım, yaşadığı o anları DHA'ya anlattı. Yıldırım, "Miray'ın ayağında sandalet olduğunu görünce ayakları ıslanmasın diye sırtıma aldım. Elimizde de şemsiye vardı. Okuldan çıkarken İstiklal Marşı okunmaya başladı. Ben 38 yıl devlet memurluğu yaptım. Vatana ve milli değerlerimize bağlı bir insanım. Hemen esas duruşa geçtim. İstiklal Marşı'nı dinleyip, öyle eve gittim" dedi. Bu sırada çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine çok sayıda kişinin de kendini aradığını belirten Yıldırım, "Böyle olacağı hiç aklıma bile gelmezdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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