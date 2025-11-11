Milli Ağaçlandırma Günü'nde Fidan Dikimi Etkinliği

Depremlerin yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte fidan dikimi gerçekleştirildi.

İlçeye bağlı kırsal Kozlu Mahallesi'ndeki programa Sındırgı Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Sönmez ve Muhammet Şahin, Orman İşletme Müdürü Osman Nuri Akyol ile diğer ilgililer katıldı.

Koyuncu, yaptığı açıklamada, bugün dikilen her fidanın Türkiye'nin geleceğine nefes olacağını belirterek, doğayı korumanın ve yeşil alanları artırmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu kaydetti.

Konuşmanın ardından katılımcılar, fidanları toprakla buluşturdu.