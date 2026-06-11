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Kuş cenneti molozla doldu

Kuş cenneti molozla doldu
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Hatay Samandağ'da 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Milleyha Kuş Cenneti, çöp ve moloz yığınlarıyla doldu. Doğa gönüllüleri, bölgenin daha etkin korunmasını ve çevre temizliği çalışmalarının artırılmasını talep ediyor.

HATAY'da Türkiye'nin önemli göç ve gözlem noktalarından olan Milleyha Kuş Cenneti, çöp ve moloz yığınları ile doldu.

Samandağ ilçesinde 302 kuş türüne ev sahipliği yapan Mileyha Kuş Cenneti'nde ortaya çıkan kötü görüntü, kuş gözlemcileri ve vatandaşların tepkisine neden oldu. Afrika ve Asya arasındaki göç yolları üzerinde bulunan ve her yıl çok sayıda göçmen kuşa ev sahipliği yapan kuş cennetine atılan çöp ve molozlar, aynı zamanda hayvan sağlığını da tehdit ediyor. Doğal yaşam açısından büyük önem taşıyan bölgenin daha etkin korunması gerektiğini söyleyen gönüllüler, ilgili kurumların gerekli incelemeleri yaparak çevre temizliği ve koruma çalışmalarını artırmasını istedi.

'OLDUKÇA DEĞERLİ BİR ALAN'

Doğa gönüllüsü İbrahim Kaya, "Burası, Türkiye'nin önemli kuş cennetlerinden biri. Afrika ve Asya'dan gelen göçmen kuşların uğrak noktası olması nedeniyle oldukça değerli bir alan. Ancak bölgede zaman zaman çevre kirliliğiyle ilgili sorunlar yaşandığını görüyoruz. Daha önce de bu konular gündeme gelmişti. Şu anda bazı noktalarda moloz ve çöp birikintileri dikkat çekiyor. Su kirliliğiyle ilgili de çeşitli şikayetler bulunuyor. Buranın koruma altında olan bir alan olması nedeniyle daha düzenli bir çevreye kavuşturulmasının faydalı olacağını düşünüyoruz. Yetkili kurumların gerekli incelemeleri yaparak hem çevre temizliği hem de su kalitesinin korunması konusunda çalışmalar yürütmesi önemli. Bu alan, doğal yaşam açısından büyük bir değere sahip. Hepimizin ortak sorumluluğu olan bu doğal güzelliğin korunarak, gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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