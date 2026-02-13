Hatay'da Milleyha Doğa Gözlem Merkezi açıldı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde göçmen kuşların rotası üzerinde yer alan Milleyha Sulak Alanı'nda, bölgenin korunması ve tanıtılması amacıyla inşa edilen "Milleyha Doğa Gözlem Merkezi" törenle açıldı.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği öncülüğünde, hayırseverler ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliğiyle hayata geçirilen merkezin açılışına dernek üyeleri, doğaseverler ile öğrenciler katıldı.

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin en önemli sulak alanlarından biri olan Milleyha'nın, biyoçeşitlilik açısından çok sayıda kuş türü ve bitkiye ev sahipliği yaptığını söyledi.

Merkezin alandaki canlı yaşamı için önemli bir kazanım olduğunu belirten Atik, buranın aynı zamanda bir öğrenme alanı olacağını ifade etti.

Atik, merkezin gelecekte bilimsel çalışmalara da ev sahipliği yapacağını dile getirdi.

Yaban hayatı uzmanı ve kuş gözlemcisi Emin Yoğurtcuoğlu da açılışı yapılan merkezin, alanın tanıtımına da katkı sağlayacağını belirtti.

Açılışın ardından Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği üyelerince katılımcılara Milleyha Sulak Alanı ile ilgili bilgi verildi.