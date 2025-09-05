Milletvekili Canbey'den Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü mesajı

AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canbey, mesajında Kuvayımilliye şehri Balıkesir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünün kutlu olmasını diledi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde başlayan milli mücadeleye destek veren Balıkesir'in Milli Mücadele'nin öncü şehirlerinden biri olduğunu belirten Canbey, şunları kaydetti:

"Kahraman Balıkesir halkı böylesine zor zamanlarda, zulme ve ülkemizi parçalamak isteyen düşmanlara tarihi bir ders vererek Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında en büyük rolü oynayan şehirlerden biri olmuştur. Milli Mücadele'de ilk kurşunların atıldığı kahraman şehrimiz Kuvayımilliye'nin başkenti olarak adını tarihe yazdırmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki kahraman askerlerimiz, Yunanlara karşı peş peşe elde ettikleri zaferlerle Yunanların Sevr'i Türklere kabul ettirme hayallerini sona erdirmiştir. Böylesine kahramanca mücadeleler neticesinde 6 Eylül 1922'de düşman askerleri şehrimizden def edilmiştir."

Canbey, bu inanç ve aşkla Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda yılmadan, yorulmadan Balıkesir ve ülke için çalıştıklarını dile getirdi.