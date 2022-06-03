Milletvekili Aksal, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti - Haberler

Milletvekili Aksal, tarımsal destek ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına yatırıldığını belirtti TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, tarımsal destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi. TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, tarımsal destek ödemelerinin üreticilerin hesaplarına yatırılmaya başlandığını bildirdi. Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı hububat, baklagil ve dane mısır ikinci fark ödemesi desteklerinin yapıldığını belirtti. Üreticilere desteklerin sürdüğünü aktaran Aksal, "Edirne genelinde 4 bin 418 çiftçimize toplamda 17 milyon 429 bin 336 lira bugünden itibaren tek seferde hesaplara yatırılacaktır. Tüm çiftçilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı. AA / Gökhan Zobar - Güncel Milletvekili Fatma Aksal Edirne Güncel Haberler

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