Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi sonrası 'Marmaray kapatıldı' iddiası

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 1 hafta kala Millet İttifakı tam kadro olarak İstanbul Maltepe'de miting gerçekleştirdi. CHP'den Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte 5 siyasi parti liderinin de konuştuğu mitingi çok sayıda vatandaş akın etti.

MARMARAY'DA BÜYÜK YOĞUNLUK

Mitingin sona ermesi ile birlikte eve dönmek için alandan ayrılan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Marmaray duraklarındaki kalabalık sosyal medyada paylaşıldı.

SEFERLERİN DURDURULDUĞU İDDİASI

Bazı vatandaşlar duruma isyan ederken, Marmaray'ın seferlerini durdurduğunu iddia etti.

MARMARAY'DAN AÇIKLAMA

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız. Marmaray Süreyya Plajı istasyonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle kontrollü yolcu kabulü yapılmaktadır." denildi.