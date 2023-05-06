Millet İttifakı'nın İstanbul mitingi sonrası "Marmaray kapatıldı" iddiası
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Millet İttifakı'nın İstanbul Maltepe'de düzenlenen mitingi sonrası vatandaşlar alandan ayrılarak evlerine dönmek üzere dağıldılar. Miting sonrası sosyal medyada paylaşılan bazı fotoğraflarda Marmaray durağının önündeki kalabalık dikkat çekerken, Marmaray'ın seferlere kapatıldığı iddia edildi.
14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği seçimlerine 1 hafta kala Millet İttifakı tam kadro olarak İstanbul Maltepe'de miting gerçekleştirdi. CHP'den Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile birlikte 5 siyasi parti liderinin de konuştuğu mitingi çok sayıda vatandaş akın etti.
Mitingin sona ermesi ile birlikte eve dönmek için alandan ayrılan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Marmaray duraklarındaki kalabalık sosyal medyada paylaşıldı.
Bazı vatandaşlar duruma isyan ederken, Marmaray'ın seferlerini durdurduğunu iddia etti.
Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın Yolcularımız. Marmaray Süreyya Plajı istasyonunda yaşanan yoğunluk nedeniyle kontrollü yolcu kabulü yapılmaktadır." denildi.
Sizce, yurt dışında yaşayan Türkler oy kullanmalı mı?— Haberler.com (@Haberler) May 4, 2023