Milas'ta Yazlıkçıların Yoğun Olduğu Bölgede Orman Yangını

MİLAS BELEDİYE BAŞKANI TOKAT: YAZLIKÇILARIN YOĞUN OLDUĞU BÖLGE

Milas'ın Boğaziçi Mahallesi sınırlarında başlayan orman yangını devam ederken, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Milas halkına son gelişmeleri Kuyucak ve Boğaziçi'nden yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla duyuran Başkan Tokat, "Burası Halep çamlarının yoğun olarak bulunduğu bir bölge. Maalesef otlar çok kuru. Havadan THK uçakları ve helikopterler, karadan da arazözler ve iş makineleri müdahale ediyor" dedi.

MUĞLA,