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Muğla'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'da tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Mehmet Aydın, tırın çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Tır sürücüsü gözaltına alındı.

Muğla'nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, tırın çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

H.S. idaresindeki 48 AIV 983 plakalı tır, Halil Bey Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Aydın'a (65) çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Aydın'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Aydın'ın cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna gönderildi.

Tır sürücüsü H.S. polis ekibince gözaltına alındı.???????

Kaynak: AA / Volkan Yıldız
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