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Milas'ta orman yangını, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

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Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Milas-Ören Mahallesi arasında yer alan Demircimler Mahallesi Hayıtlı Mevkiinde saat 13.06'da orman yangını başladı. Yangının hemen ardından bölgede konuşlu helikopter ve uçaklar havadan, yer ekipleri arazözler ile karadan yangına müdahale ediyor.

Milas'ta orman yangını, ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde başlayan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Milas- Ören Mahallesi arasında yer alan Demircimler Mahallesi Hayıtlı Mevkiinde saat 13.06'da orman yangını başladı. Yangının hemen ardından bölgede konuşlu helikopter ve uçaklar havadan, yer ekipleri arazözler ile karadan yangına müdahale ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Güncel

Ören Mahallesi Muğla Güncel Haberler

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