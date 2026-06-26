Metruk evde kaçak kazıya suçüstü; 3 gözaltı

MUĞLA'nın Milas ilçesinde, metruk bir evde kaçak kazı yapan 3 kişi, polis tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, Burgaz Mahallesi Dülger Sokak'ta meydana geldi. Mahalleli, yaklaşık 2 gündür metruk bir evden gelen kazı sesleri üzerine durumu polise bildirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. 3 kişi, kaçak kazı yaparken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri tarafından bölgede inceleme yapılırken Milas Müze Müdürlüğü uzmanları da olay yerine gelerek çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı